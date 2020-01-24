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Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar."
Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar."
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24.01.2020 21:40 |
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Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar."
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