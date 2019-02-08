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Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu'yu askeri törenle karşıladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile bir araya geldi.

Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.

Ryacudu'nun tören mangasını "merhaba asker" diyerek selamlamasının ardından, iki bakan görüşmeye geçti.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

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Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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