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Akar: "Ermeni İddialarıyla İlgili ABD Arşivine Bakılmalı"

25.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de bir grup senatör tarafından Başkan Joe Biden’a 24 Nisan'da yapacağı açıklamada 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” ifadesini kullanması için yapılan çağrıya karşılık, ABD’nin kendi arşiv belgeleri ve bilgilerine bakılması gerektiği mesajını verdi

Akar: "Ermeni İddialarıyla İlgili ABD Arşivine Bakılmalı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de bir grup senatör tarafından Başkan Joe Biden’a 24 Nisan'da yapacağı açıklamada 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” ifadesini kullanması için yapılan çağrıya karşılık, ABD’nin kendi arşiv belgeleri ve bilgilerine bakılması gerektiği mesajını verdi.

Akar, TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın “soykırım” ifadesini kullanması için ABD Senatosu’ndaki lobi girişimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, her yıl 24 Nisan öncesinde bunun gündeme taşındığını kaydetti.

Akar, “Bilgisiz kanaat olmaz. Onun çok iyi anlaşılması lazım. Kanaat belirtenlerin, iddia ortaya sürenlerin bilgi sahibi olması lazım. Bu konuda birçok kez konuştuk, görüştük, anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Başta ABD'li siyasiler olmak üzere tüm akademisyenlerin, diğer medya mensuplarının da zahmet edip ABD'nin milli arşivinde yazılan bilgiler var. Bunların hikayesi eski. 1919'de ABD'li Tümgeneral James G. Harbord, Başkan Wilson'un talimatıyla Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de 58 gün incelemelerde bulundu. Takriben 50 kişilik asker ve sivillerin olduğu bir heyetle. Bunun sonucunda 'burada herhangi bir şekilde bir soykırım olmadığını, her iki tarafın da çok ciddi üzüntüler yaşadığını' raporunda belirttiler. 1603 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgilenenlerin ABD arşivlerini incelemesini, özellikle ABD'lilerin bunu görmeleri lazım. Çünkü o raporun özünde ve özetinde Türklerle-Ermenilerin o güne kadar 500 yıl beraber, barış içinde yaşadıklarını, herhangi bir şekilde dış etki olmadığı takdirde 500 yıl daha yaşayabileceklerini açıkça raporda görebilirler” diye konuştu.

"AB bizim için stratejik hedef"

Milli Savunma Bakanı Akar, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’yle ilgili de, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından birçok kez dile getirildiği gibi AB bizim için stratejik hedef. Dolayısıyla bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. AB ile olan münasebetlerimizi yapıcı bir şekilde ve somut adımlarla götürmeye çalışıyoruz. Türkiye - Yunanistan münasebetleri üzerinden bizim AB ile bazı ilişkili sorunlar çıkabiliyor. Bizim her zaman muhataplarımıza söylediğimiz husus, Yunanistan’ın Türkiye ile olan münasebetlerinin hiçbir şekilde AB ile problem haline dönüştürmemesi ve AB’nin de buna müsaade etmemesi, tarafsız, objektif olması, sorunların çözümüne tarafsız katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

"Bağımsız iki devletten bahsetmenin zamanı geldi"

Akar, AB ile Türkiye ilişkilerinde gerilim başlıklarından birisi olan Kıbrıs'ta çözüm açısından ise, “Kıbrıs ile yıllardan beri devam eden görüşmeleri biliyorsunuz. Buradan bir sonuca varılamadı. Artık geldiğimiz noktada bağımsız iki devletten bahsetmenin zamanı geldiğini herkesin anlaması lazım. Herkesin bu manada çözüme giden yolda katkı sağlamasını bekliyoruz” yorumunda bulundu.

Akar, ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib başta olmak üzere Suriye’de ateşkes koşullarına uyulmasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

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