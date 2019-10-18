Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı
Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı
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