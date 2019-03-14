Akar: F-35'lerin Kasım'da gelmesini bekliyoruz

Ankara-Washington hattında Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler nedeniyle gerginlik yaşanıyor.ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi devam ederken Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklama geldi. Akar "Kasım'da F-35'leri Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi. Akar "Bir takım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı web sitesinde yer alan açıklamalarına göre Akar, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedariğine ilişkin Türkiye'nin pozisyonunun çok açık olduğunu ve Türkiye’nin "çok ciddi" füze ve hava tehditi altında olduğunu belirtti.

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasına karşı çıkıyor. Washington, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunmuştu ve satın alınmaları durumunda Türkiye'nin, ABD'den Patriot hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alamayacağını açıklamıştı. Ancak S-400 sistemi için Rusya'ya hâlihazırda ödeme yapmış olan Ankara, bu kararından geri adım atmıyor.