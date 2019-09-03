Akar: 'Fırat’ın Doğusunda ‘Kendi Göbeğimizi Kesebilecek Durumdayız’

Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi’yle İzmir Çiğli’de 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fırat’ın doğusuyla ilgili ABD ile yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatlar sağlanarak bir takvim oluşturulduğunu, bu sürecin konuyla ilgili komutanlar tarafından hassas ve dikkatli bir şekilde takip edildiğini söyleyen Akar, Münbiç ve Rakka operasyonu öncesinde verilen sözlerin tutulmamış olduğunu hatırlattı. “Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz” Milli Savunma Bakanı, “Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması. Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale’de kuruldu. Oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız” dedi.

“Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyiz” Hulusi Akar, Türkiye’nin uzun süredir üzerinde hassasiyetle durduğu Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon faaliyetleri konusunda da net ve sert konuştu. Milli Savunma Bakanı, “Türkiye olarak uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan ve problemlerin dostane çözümünden yanayız ancak Türkiye ve KKTc vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyiz. Hazırlıklarımız da buna göre tamdır. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece rasyonel bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinin devamını istiyor, karşı taraftan da buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor. Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Oradaki haklarımızın gereği neyse bunları gerçekleştireceğiz. Herhangi bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz” dedi.