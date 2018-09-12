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Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü - Görüşmede ikili savunma ilişkileri, bölgesel gelişmeler, Libya ve Suriye ile terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Fransa Savunma Bakanı Parly'nin talebi üzerine, Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, bölgesel gelişmeler, Libya ve Suriye ile terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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