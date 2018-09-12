Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Fransa Savunma Bakanı Parly'nin talebi üzerine, Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, bölgesel gelişmeler, Libya ve Suriye ile terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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