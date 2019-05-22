Akar, gazetecilerle iftarda bir araya geldi (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlarla bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 bin 166 oldu." dedi. Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen iftarda bir araya geldi. Akar, iftarda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çevresinde önemli gelişmelerin, çatışmaların, belirsizlik ve istikrarsızlıkların olduğuna dikkat çeken Akar, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Ülkemiz, milletimiz için ne yapmamız gerekiyorsa, görevimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu. Akar, 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekare "mavi vatan" ile bunların hava sahalarının korunması ve kollanması için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "82 milyonluk asil milletimizin güvenliğini, rahatını, huzurunu sağlamak için gece-gündüz, dağ-bayır demeden çalışmalarımız devam ediyor. Mehmetçik her türlü gayreti göstererek yeri geldiği zaman ter, yeri geldiği zaman kan dökerek kendisine verilen görevi ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hudutlarına ve halkına karşı ciddi risk, tehdit ve tehlikelerin olduğunu belirten Bakan Akar, şunları söyledi: "Bunlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bunun birincisi FETÖ. Çünkü en tehlikeli düşman, en yakın düşmandır. FETÖ'nün içimizden temizlenmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 16 bin 677 ihraç var. 7 bin 335 personel hakkında adli, idari işlem devam ediyor. Ayrıca Bakan onayı ile 1567 personelin idari sebeplerle Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi. Bu mücadele bitti mi? Hayır, bitmedi, devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Tamamen içinde bulunduğumuz kurallar çerçevesinde. Yeni bilgi, belge, veri çıktığı takdirde yargı ile koordineli, ilgili komutanlıklarla koordineli bir şekilde bunların gereği aksaksız, eksiksiz, aynı tempo, şiddetle yapılıyor. Bakanlık olarak olayları yakından takip ediyoruz, yasal yönden, idari yönden yapılması gereken ne varsa bunların aksaksız ve eksiksiz Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün kurum, kuruluş ve birliklerde aynı şekilde, şiddetle, tempoda yapılması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Burada bir farklılık, bizim buna müsaade etmemiz söz konusu değil."

Diğer tehdidi terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğunu ifade eden Akar, "PKK'nın YPG'den hiçbir farkı yok. Kandil sözde bir karargah. Orada sözde liderleri var. Bu sözde liderler bulundukları sözde karargahtan YPG, PKK adı altında ne kadar terörist varsa bunların hepsini yönetiyor. Bunun manası YPG eşittir PKK." dedi. DEAŞ'a karşı da mücadelenin devam ettiğini belirten Akar, "Coğrafya ne kadar milletlerin kaderiyse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Bunu herkes kabul edecek. Bunun dışında yaklaşım sağlıklı bir yaklaşım değildir, barışı, huzuru, getirmez." diye konuştu. Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ordumuz aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, gece-gündüz demeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ciddiyet ve samimiyetle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini asil devletimizin egemenlik ve bağımsızlığını korumak ve kollamak için elinden ne gelirse yapmaya devam ediyor. Milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

- Pençe Operasyonu Akar, terörle mücadeledeki son rakamlara ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Yurt içinde 750-1000 terörist olduğundan bahsediyoruz. 3 bin Irak'ın kuzeyinde, 13 bin de YPG'yi PKK kabul ettiğimiz için Suriye'de olmak üzere toplam 17 bin teröristten bahsediyoruz bize risk, tehdit ve tehlike teşkil eden. 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlarla bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 bin 166 oldu. Bu teröristlerin 7 bin 903'ü sınır ötesinde, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Bu da etkisiz hale getirilenlerin yüzde 52'sini oluşturuyor. Dolayısıyla dışarıda daha çok terörist olduğunu görüyoruz. İçeridekilerin Türkiye'yi terk ettiğini görüyoruz. Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Fakat kimsenin de toprağından ülkemize, halkımıza karşı tehdit, tehlike gelmesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Kandil, Karacak orada durduğu, Sincar'da teröristler olduğu sürece Iraklı dostlarımızın bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Bizim tek amacımız teröristlerin etkisiz hale getirilmesi. Bazılarının bizim Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki teröristlerle alakalı açıklamalarımızı çarpıttıklarını görüyoruz. Bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını, Kürtler ve Türklerin et ve tırnak gibi olduğunu, aynı coğrafyayı, ekmeği paylaştığını, bizim hiçbir şekilde hedefimizde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, tek amacımızın teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu her zaman söylüyoruz. Aynı yerdeyiz. Dolayısıyla Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine çalışılıyor."

Konuyla ilgili Iraklı muhatabıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Akar, "Önümüzdeki günlerde bunun devamının gelmesini bekliyoruz." diye konuştu. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu terör örgütünün sözde elebaşlarının büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Akar, şunları söyledi: "Başlattığımız Pençe Operasyonu ile TSK, Özel Kuvvetleri Komutanlığı, MİT ve diğer kurum ve kuruluşlar müthiş bir takip harekatı sürdürüyor. Bunlar burunlarını dahi çıkaramıyorlar. Bütün harekat kabiliyetlerini kaybettiler. Dolayısıyla mağaralara, inlere, çukurlara kendilerini mahkum ettiler. Bunun sonunun olmadığını yukarıdakiler anladı. Bizim temennimiz alttakilerin de bunu bir an önce anlayıp gereğini yapmaları. Başarı şanslarının olmadığını her vesileyle söylüyoruz." - Atina'ya giden heyet "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları" başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla bir heyetin Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gittiğini hatırlatan Akar, "Çok güzel hüsnükabul gördüler, güzel karşılandılar. Görüşmeler devam ediyor ve cuma günü dahi devam edecek. Gerekirse bunları uzatacağız. 'Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta ne sorun varsa hepsini masaya koyun.' dedik. Herkes kendi argümanını, savunmasını ortaya koysun. Biz barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseye saldırı içinde değiliz. Sadece ve sadece bu asil milletin hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.