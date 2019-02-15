Akar: ‘Güvenli Bölgede Yalnızca Türkiye Olmalı’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı kapsamında IŞİD’le mücadele toplantısına katıldı. Almanya, Fransa ve İngiltere savunma bakanlarının da bulunduğu toplantıda Akar, Suriye’nin kuzey doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede yalnızca Türkiye’nin olması gerektiğini söyledi.
Hulusi Akar “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölge sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriye mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır." ifadelerini kullandı.
“YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur” diyen Akar, Türkiye'nin güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini söyledi.
Akar, Münih Güvenlik Konferansı’ndan önce, Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran’ın lider düzeyinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlediği üçlü zirveye katılmıştı.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğindeki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılmıştı.
Ankara zirvede Türkiye-Suriye sınırının korunması için Suriye içinde güvenli bölge oluşturulması talebine destek aramıştı.
Erdoğan, zirvede ABD’nin önerisi çerçevesinde “güvenli bölge” kurulmasını da işaret ederek, “Gerçekleşmesi halinde son derece önemlidir. Çekilme YPG ve DAEŞ’in istismar etmeyeceği şekilde yürütülmesi şarttır. Sürecin terör tehdidini bertaraf eden bir anlayışla ele alınması gerekiyor. Güvenli bölge, terör örgütlerinin büyüyeceği bir alan olarak taahhüt edilmemelidir” demişti.
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