Akar: ‘Güvenli Bölgede Yalnızca Türkiye Olmalı’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı kapsamında IŞİD’le mücadele toplantısına katıldı. Almanya, Fransa ve İngiltere savunma bakanlarının da bulunduğu toplantıda Akar, Suriye’nin kuzey doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede yalnızca Türkiye’nin olması gerektiğini söyledi.

Hulusi Akar “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölge sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriye mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır." ifadelerini kullandı.

“YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur” diyen Akar, Türkiye'nin güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Akar, Münih Güvenlik Konferansı’ndan önce, Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran’ın lider düzeyinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlediği üçlü zirveye katılmıştı.