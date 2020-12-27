Akar: Hafter unsurları saldırı girişimi halinde meşru hedef olarak görülecek

Akar, AB’nin İrini Operasyonu’nu da eleştirdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Beraberindeki komutanlarla Libya’daki Görev Grubu Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet olduğunu vurgulayarak, "Libya'daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir, problem buradan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Akar, Avrupa Birliği’nin başlattığı ve Libya'da savaşan taraflara yönelik silah ambargosunun denetlenmesini hedefleyen İrini Operasyonu’nu da eleştirdi. Milli Savunma Bakanı, operasyonun "Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, işbirliğine gidilmeden ve BM’nin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan başlatıldığını" söyledi. Akar, "Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekât. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil" diye konuştu.

Akar "savaş suçlusu, cani ve katil" olarak nitelendirdiği Hafter ve destekçilerine de gözdağı verdi. Bakan, "Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir" ifadelerini kullandı.

Bir ateşkesin sağlandığını hatırlatan Akar, "Buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır" ifadelerini kullandı.

DW / SÖ, EC

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