Akar: Haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil

Antalya'nın Kaş ilçesinde Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis gemisinin faaliyetleri ile ilgili olarak "Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

"Biz diyalogdan yanayız"

Yunanistan ile Türkiye arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırma gemisi Oruç Reis ile yürüttüğü araştırmalar nedeniyle tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, "Biz diyalogdan yanayız" dedi. "Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuşan Bakan, "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili açıklamalarına da değinen Akar, "Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım" şeklinde konuştu.

Akar, "Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta" dedi.