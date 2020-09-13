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Akar: Haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil

13.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya'ya dönmesinin ardından yaptığı açıklamada "Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil" dedi.

Akar: Haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil

Antalya'nın Kaş ilçesinde Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis gemisinin faaliyetleri ile ilgili olarak "Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

"Biz diyalogdan yanayız"

Yunanistan ile Türkiye arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırma gemisi Oruç Reis ile yürüttüğü araştırmalar nedeniyle tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, "Biz diyalogdan yanayız" dedi. "Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuşan Bakan, "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili açıklamalarına da değinen Akar, "Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım" şeklinde konuştu.

Akar, "Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Doğu Akdeniz'deki "kabul edilemez davranışları" karşısında Avrupalıların "daha açık ve sert" olması gerektiğini savunmuştu.

Oruç Reis Antalya'da

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini araştırmakla görevli Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis dün gece bölgeden ayrılarak Antalya Limanı'na demir attı. Oruç Reis'in görev süresi son olarak 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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