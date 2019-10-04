Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, \u0130ngiltere Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Sir Nicholas Patrick Carter'\u0131 kabul etti.\nAkar'\u0131n, konuk Komutan ile Bakanl\u0131k'taki g\u00f6r\u00fc\u015fmesine Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Ya\u015far G\u00fcler de kat\u0131ld\u0131.PARTNER2019 T\u00fcrkiye g\u00fczeli belli olduHayvanlar\u0131 Koruma G\u00fcn\u00fc'nde mama ba\u011f\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131Emine Erdo\u011fan'dan, 'Hayvanlar\u0131 Koruma G\u00fcn\u00fc' mesaj\u0131
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