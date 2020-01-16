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  4. Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Her iki telefon görüşmesinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu

ANKAAR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile konuştu.

Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MSB

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