Akar: ‘‘Kabadayılık Dönemi Bitti Tatbikatta İhlal Olursa İstenmeyen Olaylar Olabilir’’

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, yüzde 70’i operasyonlarda görev alan 93 bin 327 personel alan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etki alanının arttığını, ilgi alanının da bütün dünya haline geldiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ‘‘Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir’’ dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Hulusi Akar, özellikle Fransa’nın, Doğu Akdeniz’deki Türk-Yunan anlaşmazlıklarında Atina lehine tutum almasını eleştirdi. Bugün başlayan Fransa-Yunanistan-İtalya-Güney Kıbrıs dörtlü tatbikatı öncesi Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin yapmış olduğu ‘‘Bizim mesajımız çok açık: Akdeniz'in uluslararası hukuka saygı ve istikrar alanı olması için bizim önceliğimiz diyalog, işbirliği ve diplomasi. Bu, birilerinin şahsi hırslarının oyun alanı olmamalı. Bu hepimizin ortak alanı’’ açıklamasına göndermede bulunan Akar, askeri tatbikatla diyalog çağrısının çelişkili olduğunu söylerken Fransa’nın, Kıbrıs adasında uçak bulundurmasının, 1960 yılında bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan Zürih ve Londra antlaşmalarına aykırı olduğunu dile getirdi.

Fransız bakana sert yanıt: ‘‘Bir yandan diyalog, diğer yandan tatbikat diyor, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu; kabadayılık dönemi geçti’ Milli Savunma Bakanı Akar ‘‘Bizim Fransız meslektaşımız, hanımefendi meslektaşımızın (Florence Parly) bazı açıklamaları var. Bunun hukukla mantıkla açıklaması mümkün değil Bir taraftan ‘diyalog’ diyor bir taraftan ‘Askeri tatbikatları başlatacağız’ diyor. Bunun Türkçesi ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur. Bu duygusallık başlayınca akıl mantık gidiyor. Bu tatbikatlarla buna benzer girişimlerle, TSK’nın faaliyetlerini engellemeyi düşünmek beyhude bir hayaldir. Bizim kurallarımız var, prensipler var, hukuk var, hak var, hakkaniyet var. Biz bu çerçevede yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yok ama bir damla suyumuzu dahi vermeyiz. Hakkımızı yedirmeyiz. Bunu anlamakta sıkıntıları var muhataplarımızın. Olayı tırmandıran kendileri. Gemilerimiz barışçıl bir şekilde sismik çalışma yapıyor. Buna karşılık askeri tatbikat, gemiler, uçakların getirilmesi nedir? G. Kıbrıs’ta Fransızların 3 uçağı var. Neye göre geldi bu? Uluslararası hukuk diyorsunuz. 1960 antlaşmalarında siz garantör müsünüz? Yetkiniz, hukukunuz var mı? Kabadayılık dönemi geçti’’ dedi.

‘‘Tatbikatlarda ihlal olursa istenmeyen olaylar olabilir, deniz ve hava kuvvetlerimiz angajman kuralları konusunda yetkilidir’’ Hulusi Akar, tatbikatlar sırasında bir ihlal olması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanıt vereceğini söyledi. ‘‘Tatbikatlar yapacağız diyorlar. Yapın, bizim sınırlarımız belli. Başından sınırlarımızı koyduk. Prensipleri koyduk, kuralları koyduk. Eğer bunları ihlal ederseniz, eğer bunlara karşı tecavüz olursa bizim yapacağımız belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu elli kere söyledik. Dolayısıyla diyalog esas olmalı. Aksi halde istenmeyen olaylar olabilir. Bu konuda gereken neyse; plan, program, çalışma, hazırlıklarımız var. Hakkımızı korumak konusunda kararlı olduğumuzu da herkes biliyor’’ diyen Akar, moderatörün ‘‘İhlal olursa otomatik olarak cevap veririz mi diyorsunuz yoksa değerlendiririz mi diyorsunuz?’’ şeklindeki sorusuna ‘‘Angajman kuralları vardır. Bunları düşünmeye tartışmaya pek vakit yoktur. ‘Şu’ olursa, ‘şu’ yapılır, ‘bu’ olursa ‘bu’ yapılır. Bu konuda komutan, gemilerimiz yetkilidir. Hava kuvvetlerimiz ve deniz kuvvetlerimiz yetkili ve bilgilidir’’ yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı 10 Haziran’da Libya açıklarında Fransız savaş gemisi ile Türk savaş gemileri arasında yaşandığı iddia edilen sorunda Fransa’nın Türkiye’yi haksız yere suçladığının ortaya çıktığının o sabah Türk ikmal gemisinden yakıt alan Fransız korvetinin Türk konvoyunun arasına 20 knot hızla girdiğinin ancak Türk gemilerinin hiçbir şekilde saldırganlık göstermediğinin belirlendiğini bu nedenle Fransız makamlarından özür beklediklerini dile getirdi. Fransa’ya Manş adalarında ayrı Meis’te ayrı tutum alma eleştirisi Akar, Meis adasının deniz yetki alanları hakkındaki anlaşmazlıkta Yunan tezlerini destekleyen Fransa’nın Manş Denizi’nde İngiltere’yle yaşadıkları ada anlaşmazlığında, Türkiye’nin tezlerini savunduğunu hatırlattı. Milli Savunma Bakanı ‘‘Meis adası Yunanistan’a verilmiş. İnsaf diye bir şey var. Türkiye’ye iki kilometre uzakta. Yunanistan’a uzaklığı 582 kilometre. Tamamı 10 kilometrekare. Bu adaya 40 bin kilometrekare, deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bunun kabulü isteniyor. Yunan komşumuzu Fransızlar çok destekliyor. Fransa’yla İngiltere arasındaki Manş adalarında, aynı sorun yaşandı. Fransa’ya 15 km, İngiltere’ye 150 km mesafede adalar var. İngilizler Channel adası, onlar Manş adası diyor. Mahkemelik oldu, bitti. Fransa ne iddia etti. Fransa, ‘Bu adaların karasuları olur, başka şeyi olmaz’’ dedi. Aynı Fransa buraya geliyor. MEB (münhasır ekonomik bölge) burada normaldir diyor’’ dedi.

Milli Savunma Bakanı, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de dayanak oluşturan Seville haritasına alternatif harita yapmaları için Türkiye’deki üniversitelere de çağrıda bulundu. ‘‘Türkler ve Yunanlar oturup konuşup sorunları çözmeliyiz, herhangi bir tecavüz bedelini öder’’ Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de bir uzlaşma sağlayabilmek için her zaman diyalogdan yana olduğunun altını çizen Milli Savunma Bakanı, Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ilki Mayıs 2019’da Atina’da olmak üzere ikisi, Yunanistan başkentinde biri Ankara’da olmak üzere üç kez görüştüğünü ancak Türkiye’de yapılacak dördüncü görüşmeye, henüz komşu tarafın icabet etmediğini hatırlattı. Akar ‘‘Biz konuşmaktan korkmuyoruz. Biz diyaloğa açığız, barış istiyoruz ama hakkımızı da istiyoruz. Çocuklarımız torunlarımızın geleceği için o sorumluluğu yerine getirmek istiyoruz. Yunan mevkidaşlarımız karar verirse burada ağırlamak istiyoruz. Diğer taraftan Yunanlı müttefiklerimizin, komşularımızın yaptıkları hareketler, her şey benim, tek haklı kendileri. 83 milyonluk, 783 bin kilometrekare Türkiye olarak bizim hiç hakkımız yok mu? Bu kadar yanlış, bu kadar tek yanlı yaklaşım. Kendilerine de zarar veriyor. Yuna halkını da rahatsız ediyor. Onların da huzura ihtiyacı var. Olayları tırmandıran kendileri ama kendileri de kaybediyor. Mısır’la Yunanistan antlaşma yaptılar. Mısır kaybetti. Mısır kaybetti ama Yunanistan kazandı mı? Yunanistan da refah ve güvenliğini kaybetti. AB’ye Fransa’ya sığınarak değil de Türkler ve Yunanlılar oturup kendi problemlerimizi çalışıp çözmemiz lazım. Ama Türkiye’nin gücünü test etmemek lazım. Herhangi bir taciz, tecavüz bedelini öder. Kimse karşımıza çıkmasın’’ diye konuştu.