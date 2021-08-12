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  4. Akar: "Kabil Havalimanı Konusu Kısa Sürede Şekillenecek"

Akar: "Kabil Havalimanı Konusu Kısa Sürede Şekillenecek"

12.08.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akar, Türkiye’nin İslambad Büyükelçiliği’nde yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konunun kısa süre içerisinde şekilleneceğini söyledi

Akar: "Kabil Havalimanı Konusu Kısa Sürede Şekillenecek"

Pakistan’da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğini sağlaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Akar, Türkiye’nin İslambad Büyükelçiliği’nde yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konunun kısa süre içerisinde şekilleneceğini söyledi.

Havalimanının kapanması halinde bölgeyle diplomatik bağların kesileceğini söyleyen Milli Savunma Bakanı, bu nedenle Türkiye’nin de havalimanının işler vaziyette kalması gerektiğini savunduğunu söyledi.

Akar “Afganistan’ın tamamına faydası olması bakımından önemli gördüğümüz ve 6 yıldır yaptığımız gibi Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesine, gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz, temaslarımız var. Kabil’deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek” dedi.

Bakan Akar, Afganistan’da çatışmaların artması karşsındaki iddialara yönelik olarak da “Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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