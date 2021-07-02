Akar: “Kabil Havalimanının İşletilmesi İçin Şu An Alınmış Bir Karar Yok”

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kabil’deki Havalimanı’nın güvenliğini Türk askerlerinin sağlayıp sağlamayacağına dair tartışmalar sürüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Afganistan’daki havalimanının işletilmesi için şu an alınmış bir karar yok” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan ve Tacikistan’a ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kabil havalimanının güvenliğini sağlamasına ilişkin konuda da açıklamalarda bulundu. Akar konuyla ilgili olarak “Afganistan’daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor.” dedi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesinin 6 yıldır Türkiye tarafından yapıldığını belirten Bakan Akar “Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi’ndeifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükûmeti ile bir anlaşmaya varılması diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD’lilerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükûnu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet hâline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

ABD’li teknik heyetlerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya da Bakan Akar, “Temaslarımız sürüyor, sürecek” yanıtını verdi.

