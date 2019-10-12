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Akar: ‘Karargahlarımızla ABD’liler Arasında Gerekli Koordinasyon Var'’

12.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye, Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan, ‘ABD askerlerinin bulunduğu bölge yakınlarında Türkiye’nin top ateş ateşinden kaynaklanan patlama olduğu’ açıklamayı teyit etmedi

Akar: ‘Karargahlarımızla ABD’liler Arasında Gerekli Koordinasyon Var'’

Türkiye, Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan, ‘ABD askerlerinin bulunduğu bölge yakınlarında Türkiye’nin top ateş ateşinden kaynaklanan patlama olduğu’ açıklamayı teyit etmedi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’le dün gece Şanlıurfa’ya gelen ve gece boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD üslerine zarar verilmemesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Hulusi Akar: ‘‘Atış öncesinde ABD üssüne zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır’’

Milli Savunma Bakanı, ‘‘ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD’nin gözlem noktasınaysa herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır’’ dedi.

MSB: ‘‘415 YPG’li etkisiz hale getirildi’’

Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınar Harekatı’yla ilgili basın bilgilendirme notu yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘‘Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı’’ denildi.

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