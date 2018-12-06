HABER

Akar, komutanlarla yeni askerlik sistemini görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 18:59 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığında Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.
Söz konusu toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sisteminin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü öğrenildi.

PARTNERHerkes oradaydı!Herkes oradaydı!
Otobüsün altında kalan yaralıları elbirliği ile kurtarmaya çalıştılar Otobüsün altında kalan yaralıları elbirliği ile kurtarmaya çalıştılar 
İzmir'de, okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk olduİzmir'de, okula yiyecek getiren öğrenci ile kantinci karakolluk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un yanı başı! Karda mahsur kaldılar

İstanbul'un yanı başı! Karda mahsur kaldılar

Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

Kitabını tanıttıktan sonra öldürülmüştü! Flaş gelişme

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Malatya'da kaybolan kadın kuyuda bulundu

Kaybolan kadın kuyuda bulundu

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.