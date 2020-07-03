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Akar: “Libya Libyalılarındır Diyoruz”

03.07.2020 23:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta Başbakan Fayiz es-Serrac ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü

Akar: “Libya Libyalılarındır Diyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta Başbakan Fayiz es-Serrac ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü.

Libya ile Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında ülkede süregelen faaliyetleri incelemek üzere düzenlenen ziyarette Akar, Trablusgarp’ta Başbakanlık Sarayı’nda buluştuğu Serrac’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti, Libyalılar’ın içinde bulundukları siyasi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi için Türkiye’nin gereken desteği sunmaya kararlı olduğu mesajını sundu.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de Akar’ın ziyareti sırasında görüşmeye katılan Libyalı yetkililer arasındaydı.

Bakan Akar, Orgeneral Güler’le birlikte temaslarını sürdürdüğü Libya’da ayrıca Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de görüştü. Akar görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ‘Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın’ talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum, her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'ya danışmanlık ve planlama desteği sunması, ortak tatbikat düzenlemesi, istihbarat paylaşımı yürütmesi gibi hedefler Libya ile Türkiye arasında 2019 yılı Kasım ayında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nda yer alan maddeler arasında. İki ülke arasında aynı gün imzalanan ikinci bir muhtıradaysa deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma yapılmış, bu anlaşma özellikle Yunanistan başta olmak üzere bölge ülkelerinden ve batıdan tepki görmüştü.

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