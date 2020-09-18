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Akar: "Macron Problemlerin Üzerine Benzin Döküyor"

18.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavrını eleştirdi ve Macron'un problemlerin üzerine benzin döktüğünü söyledi

Akar: "Macron Problemlerin Üzerine Benzin Döküyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyona kanalına Doğu Akdeniz’de yaşanan Türkiye-Yunanistahn gerilimi ve Fransa’nın tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar açıklamalarında özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavrını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın sorunların üzerine benzin döktüğünü söyledi.

Akar "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliğinin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım" dedi.

Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tavrını eleştirmiş ve Macron için "kıyafetsiz muhteris" değerlendirmesini yapmıştı.

"Yunanistan görüşmeleri yavaşlatıyor"

Türk ve Yunan askeri yetkililer arasında NATO nezdinde devam eden görüşmelere de değinen Milli Savunma Bakanı, bu noktada Yunanistan tarafının tavrının görüşmeleri yavaşlattığını söyledi.

Bakan Akar " Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz.Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve bir takım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Türkiye’nin Yunanistan’la diyaloğa her zaman hazır olduğunu söyleyen Hulusi Akar bu konuda da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tavrına dikkat çekti. Akar “Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin herhangi bir tahriği söz konusu değil

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmalarına yönelik, Türkiye'nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını ifade eden Akar, "Kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık, Oruç Reis'de de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı, programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret" ifadelerini kullandı.

Akar Türkiye’nin kendi haklarını savunmasının tehdit olarak algınamayacağını ve hukuk kuralları içerisinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterdiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar “Fakat siz bizim haklarımızı çiğnerseniz, bunu da çiğnetmez, oldubittilere müsaade etmeyiz diyoruz. Bu hiçbir şekilde tehdit olarak algılanmamalı.Biz herhangi bir şekilde emperyalist bir hayal içinde değiliz, biz burada hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz. Biz 83 milyonluk halkımızın, 780 bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkını, hukukunu korumakla görevliyiz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Özellikle üçüncü tarafların, ülkelerin tarafsız olarak, objektif olarak bunu görmesi lazım. Yansız şekilde bakıldığında ortadaki problemin ne olduğunu anlamak gerçekten basit” dedi.

Öte yandan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerin görüşüldüğü toplantıların ikisinin Atina birinin de Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, dördüncü toplantı için Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini de sözlerine ekledi.

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