Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Yunanistan'a açık bir şekilde destek veren ve Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor" diyen Akar, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her zaman için Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdiğini hatırlatan Akar, Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan söz etmenin "bir tehdit dili" olduğunu söyledi. Bunun "gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını" kaydeden Akar, "Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım" ifadelerini kullandı.