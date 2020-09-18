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Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

18.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un oynadığı role tepki göstererek, "Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor.

Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Yunanistan'a açık bir şekilde destek veren ve Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor" diyen Akar, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her zaman için Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu bildirdiğini hatırlatan Akar, Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan söz etmenin "bir tehdit dili" olduğunu söyledi. Bunun "gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını" kaydeden Akar, "Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Yunan komşumuz isteksiz"

Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Şimdiye kadar dört toplantı yapıldığını aktaran Akar, "Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve bir takım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Hakkımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz"

Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını söyleyen Bakan Akar, bunların arasında Meis'in de bulunduğunu kaydetti. "Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir?" çıkışında bulunan Akar, bunların hepsinin göz ardı edildiğini belirtti. Akar, "Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

DHA/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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