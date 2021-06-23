Akar ‘Makine Kimya’nın Özelleştirilmeyeceğini Savundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP’nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun özelleştirilmesi kapısını açacak anonim şirkete dönüştürülmesine karşı çıktığı kanun teklifini savunarak, “Özelleştirme yok” dedi.

Akar, TBMM gündemine AKP’nin sunduğu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine muhalefet partilerince yöneltilen “özelleştirme” eleştirisini reddetti.

Akar, “İçinde bulunduğumuz dönemde yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle gurur verici oranlara ulaşıldı, kamuda, özel sektörde yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar içinde MKEK’nin çok özel ve önemli bir yeri var. MKEK, yıllarca memleketimize hizmet etmiş, bizim gözbebeğimiz. Mevcut yapısıyla, hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK’in modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da söz konusu kanun teklifini “Bay Kemal (CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kast ediyor), sürekli Türkiye’nin destan yazan silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisiyle donatılmasına karşı çıkıyor. MKEK ile ilgili yapılacak reform, Türkiye’nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır. MKEK’in daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretimini sağlayacaktır” diye savunmuştu.

CHP ve İyi Parti “satış” görüşünü paylaşıyor

Muhalefet partileri ise, Kırıkkale’de iki gün önce düzenlenen “MKE’ye sahip çık” mitingine destek vererek, AKP’nin kanun teklifiyle kurumu özelleştirdiğini ve yabancı sermayeye açmayı hedeflediğini belirtiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda, “Her şeyi sattılar. Tank Palet Fabrikası’nı sattılar. Şimdi sıra Makine Kimya Endüstrisi kurumuna geldi. Anadolu’nun ortasında, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan MKE anonim şirkete dönüştürülüyor. Burayı da pazarlamak üzere çalışıyorlar bugün. MKE’yi A.Ş.’ye dönüştürelim, yeri ve zamanı geldiğinde bunu da birilerine peşkeş çekelimin peşindeler. ilah fabrikalarını da birilerine satacaklar. Kırıkkaleli vatandaşıma sesleniyorum. MKE’nin şirket olmasını, silah fabrikalarının satılmasını istemiyorsan tek adres CHP’dir. Genel Müdürlüğü de Kırıkkale’ye taşıyacağız. rdoğan ve tayfası Cumhuriyet’ten intikam almak istiyor. Millet can derdinde, bunlar neyi satarız onun peşinde. Silah fabrikalarını da birilerine pazarlamak istiyorlar. Dolarlara doymadınız mı?” tepkisini gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugünkü parti grubunda, "Tank-paleti peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi MKE'yi özelleştirmeye hazırlanıyorlar. Ordumuzun mühimmatımızın önemli bölümünü üreten bu fabrikayı peşkeş çekmeye utanmıyorlar" dedi.

Kırıkkale’de iki gün önce MKEK çalışanlarınca düzenlenen mitinge, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da katılmıştı. CHP adına Özgür Özel mitingde, “Geçen hafta verilen, Kırıkkale’nin bağrına hançer saplayacak bir kanun teklifinin yarattığı rahatsızlık üzerine AK Partili’nin de MHP’linin de hangi görüşten olursa olsun alnının teriyle para kazanan bu güzel insanların hakkını savunmasını destekliyoruz. Dosta güven, düşmana kaygı veren. Mehmetçiğimizin elindeki silahını, topunu tüfeğini veren, gurur kaynağımız obüsleri üreten, Altay Tankı’nın en önemli parçalarını üretecek olan Türkiye’nin gözbebeği MKE’nin özelleştirilmesi demek, tank-palet fabrikası, PTT, Türk Telekom gibi bir milli varlığı gözden çıkarmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’nin sunduğu kanun teklifi yasalaşırsa MKEK, özel statü çerçevesince anonim şirket olacak. Çalışanlara 6 ay içinde sözleşmeli personel olmaları teklif edilecek. Memur ve sözleşmeli personel kadroları kaldırılarak, şirkette çalışanlar İş Kanunu’na tabi işçi statüsüne alınacak.

‘’Dönüştürme yöntemiyle özelleştirme’’

TMMOB Makine Mühendisleri Odası da “İktidar,‘eski Türkiye’yi sürekli karalamaktadır. Ancak ‘eski’ denilen Türkiye’de kamusal üretim ve kamu işletmeciliğinin sembolleri olan kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler), ülkemizin iktisadi sosyal gelişmesinde önemli roller üstlenmişlerdi. KİT’leri ve bütün kamusal hizmet kurumlarını serbestleştirme-özelleştirme şampiyonu olan iktidar için sıranın savunma sanayiine geldiği, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın, Türk Telekom ve birçok özelleştirmede başvurdukları ‘İşletme Hakkı Devri’ yöntemiyle Katar’a tahsis edilerek özelleştirilmesinden belliydi. AKP’nin geçen hafta sunduğu teklifin amacı, birçok büyük KİT özelleştirmesinde olduğu gibi şirketleştirme-anonim şirkete dönüştürme yöntemiyle özelleştirmeyi amaçlamaktadır” açıklaması yaptı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, bugünkü yazılı açıklamayla kanun teklifine ilişkin “Amaçlanan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’ndaki denetim hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf ve özel hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi olacak. Sayıştay denetiminden de çıkarılacak” tespitlerinde bulundu.

Açıklamada, “KİT’lerde yapılan bütün kurumsal düzenlemelerin özelleştirmelere yönelik olması gibi bu özelleştirmede de kamusal kaynak ve varlıkların talanı söz konusu olacaktır. TEK, PTT, TCDD ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi, büyük kamu işletmeleri önce anonim şirkete dönüştürülmekte, ardından parçalama, küçültme yöntemleriyle özelleştirilerek özel sektöre ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmekte veya son dönemde gördüğümüz üzere iktidar arpalığı olmaktadır. MKE’nin başına gelecek olan da ne yazık ki böylesi bir süreçte yok ediliştir” tepkisi gösterildi.

