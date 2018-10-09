Akar: ‘Menbiç Devriye Faaliyetleri İçin Ortak Eğitim Başladı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç Yol Haritası kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki ortak devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin bugün itibariyle başladığını söyledi.

Anadolu Ajansı’na (AA) açıklama yapan Akar, Amerikalı yetkililerle ortak devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını söyledi.

Akar, "Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasıyla istikrar ve güvenliğin teminiyle yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK'dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçliler’in şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı, Menbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlar konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" dedi.