Akar: ‘Menbiç Devriye Faaliyetleri İçin Ortak Eğitim Başladı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç Yol Haritası kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki ortak devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin bugün itibariyle başladığını söyledi.
Anadolu Ajansı’na (AA) açıklama yapan Akar, Amerikalı yetkililerle ortak devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını söyledi.
Akar, "Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasıyla istikrar ve güvenliğin teminiyle yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK'dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçliler’in şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı, Menbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlar konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" dedi.
Mattis: “ABD ve Türkiye eğitimlere başladı”
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 1 Ekim günü yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını belirtmişti. Bu eğitim kapsamında önce devriye görevi yapacak askerleri eğitecek uzmanların eğitileceği bilgisini de aktarmıştı.
İki NATO müttefiki ülke halen, geçen Haziran ayında vardıkları Menbiç yol haritası kapsamında Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Yol haritasında eğitim safhasının tamamlanmasından sonra da ortak devriyelerin başlaması öngörülüyor.
Türkiye, terör örgütü PKK’nın kolu olarak gördüğü YPG’ye Washington’ın IŞİD’e karşı savaşta verdiği desteğe tepki gösteriyor. Menbiç anlaşmasından önce Ankara, Menbiç’te Amerikan askerlerinin varlığına rağmen bölgedeki YPG unsurlarına karşı operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyordu.
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