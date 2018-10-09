HABER

Akar: ‘Menbiç Devriye Faaliyetleri İçin Ortak Eğitim Başladı'

09.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Akar, Menbiç için Türkiye ve ABD’nin yürüteceği ortak devriye görevine yönelik ortak eğitimlerin başladığını söyledi. ABD Savunma Bakanı Mattis de 1 Ekim günü devriyede yer alacak askerlerin eğitmenlerinin eğitimine başlandığını kaydetmişti

Akar: ‘Menbiç Devriye Faaliyetleri İçin Ortak Eğitim Başladı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç Yol Haritası kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki ortak devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin bugün itibariyle başladığını söyledi.

Anadolu Ajansı’na (AA) açıklama yapan Akar, Amerikalı yetkililerle ortak devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını söyledi.

Akar, "Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasıyla istikrar ve güvenliğin teminiyle yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK'dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçliler’in şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı, Menbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlar konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" dedi.

Mattis: “ABD ve Türkiye eğitimlere başladı”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 1 Ekim günü yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını belirtmişti. Bu eğitim kapsamında önce devriye görevi yapacak askerleri eğitecek uzmanların eğitileceği bilgisini de aktarmıştı.

İki NATO müttefiki ülke halen, geçen Haziran ayında vardıkları Menbiç yol haritası kapsamında Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Yol haritasında eğitim safhasının tamamlanmasından sonra da ortak devriyelerin başlaması öngörülüyor.

Türkiye, terör örgütü PKK’nın kolu olarak gördüğü YPG’ye Washington’ın IŞİD’e karşı savaşta verdiği desteğe tepki gösteriyor. Menbiç anlaşmasından önce Ankara, Menbiç’te Amerikan askerlerinin varlığına rağmen bölgedeki YPG unsurlarına karşı operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyordu.

PARTNERÜnlü sunucu köy düğünü yaptıÜnlü sunucu köy düğünü yaptı
Trump Yönetimi’nde Sürpriz İstifaTrump Yönetimi’nde Sürpriz İstifa
Albayrak Türkiye’nin Enflasyonla Mücadele Programını AçıkladıAlbayrak Türkiye’nin Enflasyonla Mücadele Programını Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

Yapay zeka versiyonunuzun yerinize kararlar almasını ister miydiniz?

Yapay zeka versiyonunuzun yerinize kararlar almasını ister miydiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.