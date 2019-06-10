Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile görüştü

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar ile Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk bir araya geldi.\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Akar ile Sel\u00e7uk, Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.\u0130\u015fyerinde topuklu ayakkab\u0131 zorunlulu\u011funa b\u00fcy\u00fck tepkiKurtard\u0131klar\u0131 selzedeler ile polisler bulu\u015ftu\u00a0Erol Simavi mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum