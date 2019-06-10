Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar ile Selçuk, Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

