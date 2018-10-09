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Akar: "(Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlar) Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Akar: "(Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlar) Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık."


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