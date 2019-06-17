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Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi" - "İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı" - "Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ve Rus mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede İdlip başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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