Akar: "S-400 Tedarik Süreci Planlandığı Şekilde Devam Ediyor"

Türkiye, ABD ve NATO’yla arasında gerginliğe neden olan S-400 füze savunma sistemlerini kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistemin kurulum ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edildiğini söyledi.

Akar, Meclis Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, bizim için bir tercih değil zorunluluktur. Sistemin yani S-400’ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.

Her savunma tedarik programında deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. S-400 tedarik süreci; siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir” dedi.

Akar ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili olarak da ABD ve NATO’yla kaygıların giderilmesi adına ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Akar “Ortağı olduğumuz F-35 Projesi ile ilgili olarak, ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda NATO dâhil ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır” ifadelerini kullandı.