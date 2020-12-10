HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akar: "S-400 Tedarik Süreci Planlandığı Şekilde Devam Ediyor"

Akar: "S-400 Tedarik Süreci Planlandığı Şekilde Devam Ediyor"

10.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akar: "S-400 Tedarik Süreci Planlandığı Şekilde Devam Ediyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistemin kurulum ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edildiğini söyledi

Türkiye, ABD ve NATO’yla arasında gerginliğe neden olan S-400 füze savunma sistemlerini kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistemin kurulum ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edildiğini söyledi.

Akar, Meclis Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, bizim için bir tercih değil zorunluluktur. Sistemin yani S-400’ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
Her savunma tedarik programında deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. S-400 tedarik süreci; siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir” dedi.

Akar ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili olarak da ABD ve NATO’yla kaygıların giderilmesi adına ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Akar “Ortağı olduğumuz F-35 Projesi ile ilgili olarak, ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda NATO dâhil ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından F-35 savai uçağı programından çıkarılmıştı. ABD yönetimi ayrıca NDAA olarak bilinen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’yla birlikte Türkiye’ye bu sebple yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Yasa teklifi ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti, Senato’nun da onayından geçmesinin ardından onay için ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gidecek. Trump yönetimi, kısa adıyla CAATSA olarak bilinen ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye’ye getirilen yaptırımları uygulamamıştı. Ancak NDAA’nın yasalaşmasıyla birlikte Türkiye’ye yaptırım uygulaması devreye girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
İstanbul'da yürek ısıtan görüntüİstanbul'da yürek ısıtan görüntü
Özel kreşler kapatıldı mı?Özel kreşler kapatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’daki zaferini kutluyor

Erdoğan ile Aliyev çelenk bıraktı

Sağlık Bakanı Koca vaka artışına dikkat çekti, Antalya'da tedbirler artırıldı

Bakan Koca vaka artışına dikkat çekti kentte tedbirler artırıldı

MSB'den Azerbaycan'a özel video

MSB'den Azerbaycan'a özel video

Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji uyardı: Bugün başlayıp, 15 Aralık'a kadar sürecek

Bugün başlayıp, 15 Aralık'a kadar sürecek

SGK'yı zarara uğrattılar! Dudak uçuklatan vurgun

SGK'yı zarara uğrattılar! Dudak uçuklatan vurgun

1700 yaşındaki 'tanrıça' Kybele, ana vatanı Türkiye'ye dönüyor

Tam 1700 yaşında! Yıllar sonra vatanına geri dönüyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.