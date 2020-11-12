Akar: S-400'ler konusunda ABD ile görüşmeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava ve füze savunma sisteminin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edildiğini belirterek "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Akar, konuşmasında S-400'lerle ilgili olarak ABD ile görüşmelere hazır oldukları mesajını da verdi.

Akar, ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazır olduklarını belirterek, ortak bir çalışma grubu oluşturulması teklifinin halen masada olduğunu kaydetti.

"Kaygıları ele almaya hazırız"

Türkiye'nin F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağı olduğuna vurgu yapan Akar, "F-35 teknolojisinin güvenliği ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" şeklinde konuştu.