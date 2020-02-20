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Akar: ‘S-400’ler Planlandığı Gibi Faaliyete Geçirilecek’

20.02.2020 23:58 | Son Güncelleme

CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sisteminin kurulum ve eğitim sürecinin devam ettiğini söyledi, İdlib nedeniyle Rusya ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti

Akar: ‘S-400’ler Planlandığı Gibi Faaliyete Geçirilecek’

CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sisteminin kurulum ve eğitim sürecinin devam ettiğini söyledi, İdlib nedeniyle Rusya ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti. Bakan Akar, aynı programda Türk-Amerikan ilişkilerini ve eksen kayması tartışması çerçevesinde NATO ile ilişkileri değerlendirdi.

İdlib’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bunun olmaması için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizim için oradaki bütün mesele rejimin ateşkese uyması" görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin sürecin başından bu yana tüm taraflarla ilkeli ve şeffaf şekilde ilişkilerini sürdürdüğünü kaydeden Akar, Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını, sorumluluklarını yerine getirdiğini, muhataplarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini vurguladı.

Akar, "Soçi Mutabakat Muhtırası'nda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin sınırları belli. Burada aslolan bu sınırlara uyulması. Bu muhtıranın temeli burada yatıyor. Biz diyoruz ki bunu ihlal eden rejim üzerinde gerekli nüfuzunuzu kullanın, etkiyi sağlayın ve rejimin ateşkese uymasını, Soçi Mutabakat Muhtırası'na uymasını gerçekleştirin. Yaptığımız görüşmelerde bunları ortaya koyuyoruz" dedi.

Akar, Türkiye'nin Suriye'de 12 gözlem noktası olduğunu, Ankara’nın talebinin Suriye rejiminin bu gözlem noktalarının gerisine çekilmesi olduğunu kaydetti. Bakan, Türkiye'nin gözlem noktalarını boşaltmasının kesinlikle söz konusu olmadığını, Soçi Mutabakat Muhtırası'ndaki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sınırlara uyulmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Akar, ABD'nin İdlib konusundaki duruşunun sorulduğu bir soruya da birçok ülkenin İdlib'deki insanlık dramının farkında olduğunu ve Türkiye'nin faaliyetlerinin saygıdeğer bulunduğunu söyledi. Akar, ancak bunun sadece sözde olmasının yeterli olamayacağını, fiili katkı gerektiğini de dile getirdi.

Akar, ABD askerlerinin İdlib'de sahaya inmesi ihtimaline ilişkin bir soruya da "böyle bir ihtimalin olmadığı” şeklinde yanıt verdi. Akar devamla şunları söyledi: "Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreteri'nin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir."

Türkiye'nin eksen kayması yaşadığı iddiası konusunda da Akar, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyeleri arasında olduğunu ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini belirtti: “Eksenden kayma, uzaklaşma yok, böyle bir şey söz konusu değil, kimse de bizi ittirmesin dışarıya doğru. Biz NATO'dayız, NATO'da devam ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği hedefleri konusunda herhangi bir değişiklik yok. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor, bütün problem Avrupa tarafından geliyor" değerlendirmesini yaptı.

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