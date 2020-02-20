Akar: ‘S-400’ler Planlandığı Gibi Faaliyete Geçirilecek’

CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sisteminin kurulum ve eğitim sürecinin devam ettiğini söyledi, İdlib nedeniyle Rusya ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti. Bakan Akar, aynı programda Türk-Amerikan ilişkilerini ve eksen kayması tartışması çerçevesinde NATO ile ilişkileri değerlendirdi.

İdlib’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bunun olmaması için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizim için oradaki bütün mesele rejimin ateşkese uyması" görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin sürecin başından bu yana tüm taraflarla ilkeli ve şeffaf şekilde ilişkilerini sürdürdüğünü kaydeden Akar, Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını, sorumluluklarını yerine getirdiğini, muhataplarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini vurguladı.