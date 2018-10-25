Akar S-400'lerin kurulumu için tarih verdi

Akar, NATO ve ABD’nin S-400 savunma sistemine yönelik endişelerini "yersiz" bulduğunu belirtti.Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin kurulumuna 2019'un Ekim ayında başlanacağını açıkladı. Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, gelip görevlerinin başına geçecekler" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı, Rusya ile S-400 alımıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını ve geri dönüşü olmayan bu anlaşmayla birlikte de takvimin başladığını belirtti. ABD ve NATO'nun endişeleri yersiz S-400 füze savunma sisteminin konuşlandırılacağı yerlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Akar, ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinin konuyla ilgili endişelerine de değindi. Sistemin NATO sisteminden "tamamen ayrı ve bağımsız" kullanılacağını ifade eden Akar, "ABD ve NATO'nun endişelerini yersiz buluyoruz. Burada hiçbir şekilde ABD veya NATO sistemlerine tacizin olmasına, herhangi bir rahatsızlık verilmesine de müsaade etmeyiz. Bu bir tercih meselesi değil, bu bir zorunluluktu" diye konuştu.

"Türkiye'nin her şeyi alan ülke değil, alıp bilgi üreten, imal edebilen bir ülke konumunda olduğunu" söyleyen Akar, "Bu nedenle anlaşmalarda bazı şartlarımız var. Bunu S-400 sağladığı için de biz S-400 ile bunu gerçekleştiriyoruz" dedi. ABD, S-400'lerin Türkiye tarafından kullanılan çok sayıda Amerikan yapımı askeri teçhizatın güvenliği için risk teşkil edeceğini vurgulayarak Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, S-400'lerle ilgili endişelerini gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması yönünde karar almıştı. Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa tasarısında Pentagon'dan Ankara-Washington ilişkilerinin durumu konusunda bir rapor hazırlaması isteniyor. Raporun özellikle Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ve bu sistemin Türkiye'den ortaklaşa yönetilen Amerikan silah sistemlerine etkileri konusunda değerlendirmeleri içermesi talep ediliyor. "F-35'lerle ilgili bir aksaklık söz konusu değil"