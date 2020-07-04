Akar: Sonuna kadar Libya'dayız

Resmi ziyaret amacıyla Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki Türk askerleri ile buluşmasının ardından yaptığı konuşmada, "Burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdüren Akar, "Mehmetçik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" ifadesini kullandı.

"Libya ile 500 yıllık birlikteliğimiz var" Konuşmasında Türkiye-Libya ilişkilerine de değinen Hulusi Akar, "Bizim Libya ile 500 yıla varan birlikteliğimiz, ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız, inançlarımız var. Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi. Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa müdahalesi ile General Hafter kuvvetlerinin püskürtüldüğünü belirten Savunma Bakanı Akar, kendini dinleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline, "Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Darbeci Hafter'in bütün Libya'ya hakim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Bunun sadece biz değil dünya genelinde basın, akademi kurulları ve askeri çevreler de rahatlıkla söylüyor" diye konuştu.