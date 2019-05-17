Akar: Suriye ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı" denildi.

Akar, "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor" dedi. Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede ateşkesin korunması gerektiğini söyleyen Akar, "Ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi ise İdlib gündemiyle toplandı.Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e yönelik operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Rusya ile İdlib konusunda varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib gündemi

İdlib'de yaşananlar üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda söz alan BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, en az 18 hastane ve kliniğin hava bombardımanı sonucu yıkıldığını ya da hasar gördüğünü belirtti. Bu hastanelerden bazılarının BM'nin hedef alınmaması gereken binalar listesinde yer aldığı belirtildi.

Birleşik Krallık'ın BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Rusya ve Suriye bölgede uçaklarını uçuran iki ülke. Bugün burada cevaplar duymamız gerekiyor" diyerek, iki ülkenin temsilcilerinden saldırıların sona ereceğine dair güvence duymak istediklerini söyledi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise "Uluslararası insani hukuku ihlal ettiğimiz iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Bizim hedefimiz teröristler" sözleri ile İdlib'e yönelik operasyonu savundu.

BM'deki oturum öncesi Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumla ilgili insani yardım örgütlerinden de uyarı geldi. Ortak bir çağrıda bulunan 70 örgüt, çatışmaların acilen sona erdirilmesi talebinde bulundu. Bölgeye yönelik operasyon nedeniyle 16 insani yardım örgütünün operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığı belirtildi. Yardım kuruluşları, Suriye'de iki hafta içerisinde 180 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.