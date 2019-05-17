Akar: ‘Suriye Ateşkesi İhlal Ediyor’ 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejim güçlerinin Rusya’yla Suriye’nin İdlib vilayeti için varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı’na göre Akar, "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor" ifadesini kullandı.
Saldırıların devam etmesi durumunda bölgedeki 3,5-4 milyon insanın yeniden göç etmesinin söz konusu olacağını belirten Akar, bunun yeni insani trajedilere yol açabileceğini söyledi.
Akar, "Soçi Mutabakatı ateşkesi gerektiriyor ve Ruslar’dan biz bunu istiyoruz. Şu anda da Ankara'da görüşmeler devam ediyor. İnşallah bunu da başaracağız. Ancak sulhu, sükunu, ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" diye konuştu.
Sekiz yıl süren iç savaşta Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ı desteklerken Türkiye Esat’a karşı savaşan muhalif gruplara destek veriyor. Ancak iki ülke Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları kontrol altında tutmak için birlikte çalışıyor.
Geçen haftalarda İdlib’de şiddet olayları yeniden tırmanmıştı. İsyancıların ellerindeki bölge İdlib vilayetinin büyük kısmını ve ülkenin kuzeybatı ucundaki Hama’nın bir bölümünü kapsıyor. Bu alanlar sekiz yıldır süren iç savaşta hükümet karşıtı muhaliflerin elindeki son bölgeler konumunda bulunuyor.
Rejim güçleri bölgede bazı köy ve kasabalara saldırılar düzenleyerek buralarda kontrolu ele geçirmiş, muhalifler de karşılık vermişti.
Saldırılarda şimdiye kadar onlarca kişi hayatını kaybetti, 150 binden fazla kişi de yerlerinden oldu.
Öte yandan Savunma Bakanlığı daha önce İdlib için Ankara ve Moskova arasında kurulan ortak çalışma grubunun da Ankara’da ilk kez bir araya geldiğini açıkladı.
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