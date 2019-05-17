Akar: ‘Suriye Ateşkesi İhlal Ediyor’ 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejim güçlerinin Rusya’yla Suriye’nin İdlib vilayeti için varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’na göre Akar, "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Saldırıların devam etmesi durumunda bölgedeki 3,5-4 milyon insanın yeniden göç etmesinin söz konusu olacağını belirten Akar, bunun yeni insani trajedilere yol açabileceğini söyledi.

Akar, "Soçi Mutabakatı ateşkesi gerektiriyor ve Ruslar’dan biz bunu istiyoruz. Şu anda da Ankara'da görüşmeler devam ediyor. İnşallah bunu da başaracağız. Ancak sulhu, sükunu, ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" diye konuştu.

Sekiz yıl süren iç savaşta Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ı desteklerken Türkiye Esat’a karşı savaşan muhalif gruplara destek veriyor. Ancak iki ülke Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları kontrol altında tutmak için birlikte çalışıyor.