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Akar: TSK'dan 17 bin 498 kişi ihraç edildi

30.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında 17 bin 498 Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) mensubunun ihraç edildiğini açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığında Perşembe akşamı düzenlenen rütbe töreninde konuşan Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zarar gördüğünü ifade etti. Bakan, Gülen yapılanmasına mensup kişilerin "temizlenmesiyle" TSK'nın daha güçlü hale geldiğini kaydetti.

TSK içindeki ihraçlar sonrası çok daha fazla operasyon ve çok daha geniş kapsamlı tatbikatlar yapıldığını belirten Akar, bunun bu şekilde devam edeceğini ifade etti.

Darbe girişiminden bu yana 17 bin 498 kişinin TSK'dan ihraç edildiğini belirten Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" diye konuştu.

Şubat ayında CHP'nin soru önergesine Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kasım 2018 itibariyle toplam 476 bin 836 kişi görev yapıyor.

Yine Şubat 2019 itibariyle silahlı kuvvetlerde uzman erbaş sayısı 72 bin 355, sözleşmeli er ve erbaş sayısı ise 19 bin 887, toplam kadronun ise 126 bin 500 seviyesinde olduğu belirtilmişti.

DW, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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