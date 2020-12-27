Akar: "Türk Askerine Saldırırsa Hafter Unsurları Kaçacak Yer Bulamaz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’le birikte Libya’da görev yapan askerleri ziyaret etti. Akar ve beraberindekiler Libya’daki temasları çerçevesinde Libya Görev Grubu Komutanlığı’na gitti.
Burada bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Akar, “Türk unsurlarına bir saldırıda bulunacak Hafter unsurları kaçacak yer bulamazlar” dedi. Akar konuşmasında İrini operasyonunu da eleştirdi. Akar” Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, iş birliğine gidilmeden ve BM’nin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekât başlattılar. Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekât. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil” diye konuştu.
Akar Hafter güçlerinin saldırı hazırlığında olduğu iddialarıyla ilgili olarak da “Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır” dedi.
Bakan Akar, “Bunlar anlaşılmazsa tarihi şan ve şerefle dolu kahraman, fedakâr, TSK’nın gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz” ifadelerini kullandı.
“Yunanistan Doğu Akdeniz’de provokatif davranmayı alışkanlık haline getirdi”
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yürüttüğü doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime de değinen Akar “Her fırsatta durumu istismar eden Yunan komşularımız son derece provokatif, tahrikkâr, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı yol ve yöntemlere gidiyorlar. Kendi yaptıklarını kapatıp, bizim diyaloğa, barışçıl yöntemlere açık, uluslararası hukuka saygılı, daha önce anlaşmalar çerçevesindeki taleplerimizi bir şekilde bulandırıyorlar. Bunu da alışkanlık haline getirdiler. Yunanistan’ın provokasyonları karşısında Türkiye’nin, gösterdiği çaba ve performans gerçekten takdire şayan. TSK personeli ve komutan arkadaşlarım basiretle, vakarla, sabırla iyi komşuluğun devam ettirilebilmesine yönelik bugüne kadar her türlü gayreti gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar” diye konuştu.
Kıbrıs’ın da Türkiye için millî bir mesele olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Yaklaşımımız gayet açık. 1974’te Kıbrıs’taki tutumuz ne ise bugün de aynı tutumdayız” dedi.
Ada’da gerçek bir çözümün önemine işaret eden Bakan Akar, “Bir an önce adada gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Ada’da Türkleri yok sayıyorlar. Bunun kabulü mümkün değil. Bu şartlarda ilerlemek mümkün değil. Rumların bunu anlaması, üçüncü tarafların bunu görmesi lazım” diye konuştu.