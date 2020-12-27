Akar: "Türk Askerine Saldırırsa Hafter Unsurları Kaçacak Yer Bulamaz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’le birikte Libya’da görev yapan askerleri ziyaret etti. Akar ve beraberindekiler Libya’daki temasları çerçevesinde Libya Görev Grubu Komutanlığı’na gitti.

Burada bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Akar, “Türk unsurlarına bir saldırıda bulunacak Hafter unsurları kaçacak yer bulamazlar” dedi. Akar konuşmasında İrini operasyonunu da eleştirdi. Akar” Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, iş birliğine gidilmeden ve BM’nin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekât başlattılar. Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekât. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil” diye konuştu.

Akar Hafter güçlerinin saldırı hazırlığında olduğu iddialarıyla ilgili olarak da “Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır” dedi.