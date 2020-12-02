Akar: Türk ve Rus generaller beraber çalışacaklar

Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetlemek amacıyla bir Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzalamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak gözlem merkezinin inşaatının yapıldığını ve Türk ve Rus generallerin beraber çalışacağını söyledi.

Akar, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir heyetle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ile imzalanan anlaşmaya da değinerek teknik detayların halledildiğini ve mutabakatın sağlandığını belirtti.

Akar, "Bizim oradaki ortak gözlem ortak koordinasyon merkezinin teşekkülü için yazılı olarak bir mani kalmadı. Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada buluşacaklar. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler" şeklinde konuştu.

Akar, Azerbaycan ile eğitim ve tatbikat konularında da çalışmaların sürdüğünü belirterek "İnşallah bu konularda elimizden gelen neyse kardeşlerimize yapacağız ve sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında yanındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.