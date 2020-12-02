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Akar: Türk ve Rus generaller beraber çalışacaklar

02.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Akar: Türk ve Rus generaller beraber çalışacaklar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak gözlem merkezinin inşaatının yapıldığını ve merkezde Türk ve Rus generallerin birlikte çalışacağını söyledi.

Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetlemek amacıyla bir Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzalamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak gözlem merkezinin inşaatının yapıldığını ve Türk ve Rus generallerin beraber çalışacağını söyledi.

Akar, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir heyetle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ile imzalanan anlaşmaya da değinerek teknik detayların halledildiğini ve mutabakatın sağlandığını belirtti.

Akar, "Bizim oradaki ortak gözlem ortak koordinasyon merkezinin teşekkülü için yazılı olarak bir mani kalmadı. Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada buluşacaklar. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler" şeklinde konuştu.

Akar, Azerbaycan ile eğitim ve tatbikat konularında da çalışmaların sürdüğünü belirterek "İnşallah bu konularda elimizden gelen neyse kardeşlerimize yapacağız ve sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında yanındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Salı günü Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek konusunda Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu ile ilgili olarak Rus tarafı ile görüşmelerin tamamlandığı ve mutabakat imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşma Türk ve Rus tarafının Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda günlerdir yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Dağlık Karabağ'daki anlaşma

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmada bölgeye yaklaşık 2 bin Rus askerinin gönderileceği belirtilmişti.

Rusya'dan anlaşma sonrası yapılan açıklamalarda, bölgede Türk askerinin bulunmayacağına işaret edilmişti. Fransa ise Dağlık Karabağ'da uluslararası bir denetim mekanizması oluşturulmasını istiyor.

DHA, DW/ SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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