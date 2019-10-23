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Akar: ‘Türkiye ABD’den Patriot Alabilir’ 

23.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceklerini söyledi. Akar, Türkiye’nin ABD’den Patriot füze savunma sistemi alabileceğini de açıkladı

Akar: ‘Türkiye ABD’den Patriot Alabilir’ 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarının üretimi konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Reuters haber ajansına mülakat veren Akar, Barış Pınarı ile ilgili harekat alanı dışında başka bir operasyona ihtiyaç duymadıklarını belirtti, ABD yaptırımlarını sadece geçici olmasını umduğunu kaydetti.

Yaptırımların da üstesinden gelinebileceğini söyleyen Akar, Türkiye’nin ABD’den Patriot füze savunma sistemi alabileceğini açıkladı.

Akar’ın açıklamaları sonrasında Amerika, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Akar, Suriye harekatıyla ilgili müttefiklerin eleştirilerine rağmen Ankara’nın NATO’nun merkezinde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Akar, “Türkiye hiçbir yere gitmiyor” dedi.

Akar, Türkiye’nin yarın Brüksel’de yapılacak olağan NATO toplantısında Almanya’nın güvenli bölge önerisini dinleyeceğini de dile getirdi.

Öte yandan Rus haber ajansı Interfax, Türkiye ve Rusya’nın, Ankara’ya ek S-400 füze savunma sistemleri gönderilmesi için görüştüğünü duyurdu. Interfax, Rus Askeri İhracat Dairesi (Rosoboroneksport) Başkanı Alexander Mikheyev’in “Seçenekleri, maliyeti ve sevkiyat süresini konuşuyoruz” dediğini aktardı.

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