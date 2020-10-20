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  4. Akar: “(Türkiye-Yunanistan arasında) İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO’daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara’da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın”

Akar: “(Türkiye-Yunanistan arasında) İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO’daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara’da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Akar: “(Türkiye-Yunanistan arasında) İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO’daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara’da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın”

Akar: “(Türkiye-Yunanistan arasında) İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO’daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara’da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın”

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