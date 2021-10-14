Akar: "Türkiye Zamanı Geldiğinde Gerekeni Yapacaktır"

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon yapıp yapmayacağı konusu tartışılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin, zamanı geldiğinde gerekeni yapacağını söyledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi’nin 2021-2022 eğitim yılı açılış törenine katıldı. Burada Suriye, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’la ilgili yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar yaptığı konuşmada “Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde, aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde ‘taviz, mücadeleden vazgeçmek’ gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeyindeki askeri faaliyetler konusunda ABD ve Rusya’yla varılmış olan mutabakatları da hatırlatan Bakan Akar “Türkiye olarak biz mutabakatlarda üzerimize düşen ne varsa bunları ciddiye alıyor ve dikkatle uyguluyoruz. Oradaki sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Aynı şekilde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta iyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde bize düşen ne varsa bunları yapıyoruz. Biz barıştan, diyalogdan, konuşma, görüşmeden yanayız. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz” dedi.

"İttifaklar NATO'yu böler"

Özellikle Yunanistan ve Fransa’nın son dönemde Doğu Akdeniz konusundaki tavırlarına da atıfta bulunan Milli Savunma Bakanı, bu tarz ikili anlaşmaların NATO’yu böleceği uyarısında bulundu. Akar “Avrupa’daki bazı ülkeler boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz’de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Bunlarla bir yere varılamayacağını bilmeleri lazım. NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB’nin savunma gücünü hem de NATO’yu bölecek. Bunu görüyorlar. Fakat bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle bunlara dikkat etmiyor, hem NATO hem AB’ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin doğal kaynak aramaya yönelik denizlerdeki faaliyetlerinin de devam edeceğini söyleyen Bakan Akar “Bizim deniz yetki alanlarımızdan, diğer konulardaki hak, alaka ve menfaatlerimizden taviz vermemiz asla söz konusu değil. Deniz yetki alanımızı korumak için Deniz Kuvvetlerimiz sürekli faaliyette. Bazılarının hayallerinden bile geçmeyecek düzeyde planlama ve uygulama var. Hâl böyleyken bilgileri görmeden, duymadan, anlamadan, neyin ne olduğunu bilmeden birtakım konuşmalar, değerlendirmeler yapıyorlar. Alandaki personelimizin en çok morale ihtiyaç duyduğu dönemde bu ve benzeri olaylar onların moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. İzan, insaf sahibi insanların bunu düşünmesi, görmesi, bilmesi lazım. Deniz Kuvvetlerimiz 200 bin saat seyir yaptı bir yılda. 182 gün aralıksız denizde kaldı gemimiz. Kara Kuvvetleri personelimiz 4 yıl üs bölgesinde kalıyor. Hava Kuvvetlerimiz gece gündüz faaliyet icra ediyor. Böyle bir gayret içinde olan bir ordudan bahsediyoruz. Vatanı, milleti için çalışan bir ordudan bahsediyoruz. Hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğinden bahsediyoruz. Hâl böyleyken sapla samanı karıştıranlara tabii ki teessüf ediyoruz” diye konuştu.

