Akar ve Austin Afganistan’ı Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ankara’dan yapılan açıklamada görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, ‘’Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı’’ denildi.

Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.

Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’le görüşeceğini hafta başında açıklamış ve Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmesi konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını kaydetmişti.

Hulusi Akar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve diğer bazı ülkelerle temas halinde olduğunu ve görüşmeler yaptığını da söylemişti.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlaması konusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Ancak Ankara, bu önerisini NATO ve ABD’nin mali, siyasi ve lojistik destek vermesi halinde yerine getirebileceğini söylüyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley geçen ay Kongre'de katıldığı bir oturumda, Afganistan’da Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye ile henüz yazılı bir anlaşma olmadığını ancak Türkler’in havaalanında güvenliğin sağlanmasının bir parçası olacağını söylemişti.

İki ülke arasında görüşmeler devam ederken, Amerikalı yetkililerin, Türk askerlerine yardım etme rolünü üstlenmek üzere Eylül ayına kadar birkaç yüz ABD askerinin muhtemelen Kabil havaalanında kalacağı yönünde haberler çıkmıştı. Amerikan haber ajansı AP'nin haberinde, yetkililerin, Türkiye’nin liderliğinde resmi bir güvenlik operasyonu faal hale gelene kadar ABD askerlerinin havaalanında geçici olarak görevde olacağını söylediği aktarılmıştı.

Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.

