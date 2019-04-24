HABER

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 19:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında heyetler arası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında heyetler arası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran katıldı. Her iki bakanlıktan genel müdür ve daire başkanı seviyesinde personel de toplantıda yer aldı.
Toplantıda, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığın vurgulandığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısıAkar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısıAkar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
MHP’li Karakaya, Kılıçdaroğlu ile evde kaldığı o anları anlattıMHP’li Karakaya, Kılıçdaroğlu ile evde kaldığı o anları anlattı
Bahçeli'ye çok özel tespihBahçeli'ye çok özel tespih

En Çok Okunan Haberler

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.