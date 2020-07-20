Akar ve Çavuşoğlu'ndan Yoğun Diplomasi Trafiği

Türkiye diplomaside yoğun bir haftaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Libya ve Maltalı bakanları ağırlarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrika’da temaslarda bulunacak. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’da Libya konusunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri katıldı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Akar, toplantının son derece olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini belirtti. Libya’da Hafter güçlerine yapılan yardımlar ve desteklerin kesilmesi gerektiğini söyleyen Akar “Libya'da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir” dedi. Bakan Akar, Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerinin BM tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle yaptığı anlaşma çerçevesinde devam ettiğini hatırlattı ve “Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılar'ındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum. Amacımız Libya'nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu konudaki gayretlerimiz bugüne kadar sürdü, bundan sonra da aynı şekilde Libyalı kardeşlerimizle, BM tarafından tanınan hükümetiyle yaptığımız işbirliğimizin devam edeceğini ve Libyalı kardeşlerimizle bu işbirliğimizi devamlı sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar Malta’nın da Libya konusunda Türkiye’ye verdiği desteğe teşekkür etti. Hulusi Akar, Türkiye ile Malta ve Libya arasında köklü, tarihi bağların olduğunu belirterek, "İki değerli dostumun değerli görüşlerini dinlemekten, onlarla müşterek görüşlerimizi paylaşmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Libya'daki siyasi çözüm konusunda Malta'nın kararlı ve yapıcı tutumundan dolayı da kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Libya İçişleri Bakanı Başağa: “Hafter'in yaptığı operasyon tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur” Akar’ın ardından konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, “Hafter'in yaptığı operasyon tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk sadece Hafter'in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır” dedi. Başağa “Bu ülkelerin gerçek olmayan ve yanlış olan bir projeyi desteklemekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu plan sadece ülke içinde düzensizlik ve ölüme neden olmaktadır. Libya'yı destekleyen, Libya'nın istikrarını sağlayan, ekonomisini geliştiren tüm planları, çalışmaları destekliyoruz. Libya'nın güvenliği desteklemek sadece ülkeyi değil, bütün bölgenin güvenliğini desteklemektir" dedi.

Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri de yaptığı açıklamada, “Bugün üç ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik görüşmeler Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz'e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır. Libya'da barışçı bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gereken şey, mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılmasıdır. Burada uluslararası toplumun üzerine düşen görevler de var. Birleşik bir Libya için yapılması gereken çabalar var, bu da genel olarak ülkedeki istikrarı sağlayacak ve bununla ilgili yapılması gerekenler en kısa zaman zarfında yapılmak durumundadır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya ve Suriye Konusunda Fransa’ya mesajlar verdi Dün NTV televizyonunun yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kalın özellikle Fransa’nın aldığı tavrın ve tehditlerinin sürece katkı sağlamayacağını söyledi. Kalın, “Fransa'nın tehditleri sürece katkı sağlamaz. Bizim Mısır ile karşı karşıya gelme düşüncemiz yok. Fransa'nın küresel bir aktör olma isteğinin altını dolduramama sıkıntısı var. Özellikle Afrika söz konusu olduğunda kara lekeleri hala duruyor. Sömürgecilik tarihine de baktığınızda o utanç sayfasını kapatma çabasını görüyorsunuz. İnsanlar dönüp Fransa neden bu kadar ateşli bir şekilde Türkiye'ye saldırıyor diye soruyor. Macron geçen sene de ‘NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti’ demişti. Suriye'de PKK uzantısı PYD’yle iş yapıyorlar. Libya açıklarında gemilerimizin yapmadığı bir şey üzerinden bizi suçluyor. Türkiye üzerinden etkili bir aktör olduğunu gösterme çabalarına giriyorlar” diye konuştu.