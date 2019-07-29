Akar ve Esper Telefonda Görüştü

Türkiye ve Amerika arasında hem S-400 füze sistemi sonrası olası yaptırımlar hem de Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasının görüşüldüğü bir dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ankara’dan yapılan açıklamaya göre Akar Suriye’de güvenli bölge ve YPG konusundaki endişelerini Esper’a iletti.
İki bakanın görüşmesinin ana gündem maddesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara temaslarının ardından Türkiye tarafından sıklıkla dillendirilen Suriye'nin kuzeyine operasyon olasılığı ve güvenli bölge tartışmasıydı.
"Ortak noktada buluşulmazsa Türkiye güvenli bölgeyi tek başına oluşturur"
Milli Savunma Bakanlığı’ndan iki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hulusi Akar’ın Mark Esper’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Temmuz’daki açıklamasını hatırtlattığı, “ABD ile ortak bir noktada buluşulmazsa Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bölgeyi tek başına oluşturacağı uyarısında bulunduğu” belirtildi.
“ABD’den YPG’ye desteği sonlandırmasını bekliyoruz”
Açıklamaya göre telefon görüşmesinde Hulusi Akar ABD’li mevkidaşı Mark Esper’a “Türkiye’nin ABD’den beklentisinin terör örgütü YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak, güvenli bölgede yer alan YPG’nin tüm silahlarının toplanmasını, PKK’nin güvenli bölgeden tamamen çıkarılması gerektiği” mesajını verd.
“Güvenli bölgenin sadece Türkiye’nin güvenliği değil, bölgede yaşayan diğer etnik ve dini grupları koruma amaçlı olduğu ve Türkiye’nin güvenli bölgeyi 30-40 km derinliğinde tutmak istediği” de ABD Savunma Bakanı Mark Esper’e aktarılan mesajlar olarak açıklamada yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hulusi Akar Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasının ardından Türkiye’nin F-35 programındaki rolünün askıya alınması konusundaki rahatsızlığını “Türkiye’nin F-35 programının sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğunu” vurgulayarak hatırlattığı belirtildi.
İki bakanın telefon görüşmesine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan henüz bir açıklama gelmedi.
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