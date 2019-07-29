Akar ve Esper Telefonda Görüştü

Türkiye ve Amerika arasında hem S-400 füze sistemi sonrası olası yaptırımlar hem de Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasının görüşüldüğü bir dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ankara’dan yapılan açıklamaya göre Akar Suriye’de güvenli bölge ve YPG konusundaki endişelerini Esper’a iletti.

İki bakanın görüşmesinin ana gündem maddesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara temaslarının ardından Türkiye tarafından sıklıkla dillendirilen Suriye'nin kuzeyine operasyon olasılığı ve güvenli bölge tartışmasıydı.

"Ortak noktada buluşulmazsa Türkiye güvenli bölgeyi tek başına oluşturur"

Milli Savunma Bakanlığı’ndan iki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hulusi Akar’ın Mark Esper’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Temmuz’daki açıklamasını hatırtlattığı, “ABD ile ortak bir noktada buluşulmazsa Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bölgeyi tek başına oluşturacağı uyarısında bulunduğu” belirtildi.