Akar ve Fidan Rusya Savunma Bakanıyla Suriye’yi Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye başta olmak bölgesel askeri gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile biraraya geldi.

Akar ve Fidan’ın Moskova ziyaretine ilişkin bilgi, Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Akar ile Şoygu’nun, bölgesel güvenlik konularını müzakere ettikleri ifade edildi. Açıklamada, Suriye’de ateşkes uygulaması ve insani konulara yer verildiği dile getirildi. Görüşmede, savunma sanayi işbirliğinin de ele alındığı kaydedildi.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü (14 Ağustos) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti nedeniyle Ankara’daydı. Her iki bakan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına karşı dayanışma mesajları vermişti.

