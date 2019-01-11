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Akar ve Güler Suriye sınırında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'ın Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Son dakika habere göre, inceleme yapan Akar "Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var" ifadesini kullandı. Akar'ın bu sözleri Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun başlayacağının sinyali olarak yorumlandı.

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operayon hakkında bilgi veren Akar "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek" dedi.

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Terörle mücadele hakkında bilgi veren Akar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor" ifadesini kullandı.

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AA

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Hulusi Akar yaşar güler Suriye TSK operasyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
görüntü için gitmişlerdir... mangalda kül bırakmamak için... bu memleket Ecevit dışında bu konuda lider görmemiştir nokta şimdi yavru vatanı da satıyorlar nokta geçin bunları....
Seçim yaklaşıyor operasyon şart tabi milli duygular kabarmalı
desenizde dolar yine fırlayacak
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