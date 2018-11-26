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Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 22:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düşen askeri helikopterde 4 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Bakan Akar'ın kazaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaşıldı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." ifadesine yer verilen mesajda Akar, şunları kaydetti:

"Silah arkadaşlarımız 26 Kasım 2018'de şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

- Güler'in mesajı

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in şu mesajına yer verildi:

"Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Silah arkadaşlarımız 26 Kasım 2018 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman silah arkadaşlarımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

Sancaktepe'de bugün meydana gelen helikopter kazasında Kurmay Pilot Albay Göksenin Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit oldu.

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