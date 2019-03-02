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Akar ve komutanlar Ağrı'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Ağrı Valiliğini ziyaret etti - Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, oyuncak hediye ettiği çocukların üşümemesi için hemen bina içine alınmasını istedi

AĞRI (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Bakan Akar ve komutanları Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, Vali Süleyman Elban, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Akar, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti. Akar, çocukların üşümemesi için hemen bina içine alınmasını istedi. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Akar, daha sonra Vali Elban'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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