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Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz"

DOĞU AKDENİZ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tatbikatın sevk ve idaresinin yapıldığı Donanma Komutanlığındaki Tatbikat Kontrol Merkezi'nde, Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlardan brifing almasının ardından bazı talimatlar veren ve katılımcılara başarı dileyen Akar, daha sonra beraberindeki komutanlarla HİK uçağına geçti.

Batı adı verilen uçağın Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamında yaptığı görev uçuşuna katılan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Burada da bazı talimatlar veren Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.

Diğer tatbikatlarda olduğu gibi Mavi Vatan Tatbikatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, havada ve denizdeki gücünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Akar, "Mavi Vatan Tatbikatı'nda deniz kuvvetlerimizin gücünü hem bizlere hem de tüm izleyenlere gösterme fırsatı bulduk. Alınan sonuçlar memnuniyet verici ve tatbikat son derece başarılı olmuştur. Memnuniyetle izlediğimiz tatbikat son derece başarılı olmuştur." diye konuştu.

Mavi Vatan Tatbikatı ile personelin taktik ve teknik alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirildiğini belirten Akar, "Tatbikat tamamen jenerik bir senaryo ve jenerik bir coğrafyada icra edilmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar, sadece milli faaliyetlerimizin icrası için değil, aynı zamanda NATO çerçevesinde verilecek görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için de yapılan bir eğitimdir, tatbikattır. Bu konuda bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum. Her geçen gün standartlarımızın daha yukarı çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Bunların yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri kapsamında görüşmeler yaptığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

"İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz. Mevkidaşımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde karşılıklı heyetlerin gidiş gelişiyle çeşitli çalışmaları, görüşmeleri yaparak, mevcut ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz.
Tabii ki Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de çalışmalarımızı eksiksiz ve aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz."

Akar ve komutanlar, HİK uçağının Dalaman'a inmesinin ardından buradan helikopterle Aksaz Deniz Üs Komutanlığına geçti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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