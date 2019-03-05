Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Batı adı verilen uçağın Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamında yaptığı görev uçuşuna katılan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Burada da bazı talimatlar veren Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.

Diğer tatbikatlarda olduğu gibi Mavi Vatan Tatbikatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, havada ve denizdeki gücünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Akar, "Mavi Vatan Tatbikatı'nda deniz kuvvetlerimizin gücünü hem bizlere hem de tüm izleyenlere gösterme fırsatı bulduk. Alınan sonuçlar memnuniyet verici ve tatbikat son derece başarılı olmuştur. Memnuniyetle izlediğimiz tatbikat son derece başarılı olmuştur." diye konuştu.

Mavi Vatan Tatbikatı ile personelin taktik ve teknik alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirildiğini belirten Akar, "Tatbikat tamamen jenerik bir senaryo ve jenerik bir coğrafyada icra edilmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar, sadece milli faaliyetlerimizin icrası için değil, aynı zamanda NATO çerçevesinde verilecek görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için de yapılan bir eğitimdir, tatbikattır. Bu konuda bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum. Her geçen gün standartlarımızın daha yukarı çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.