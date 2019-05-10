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Akar ve komutanlar Mehmetçik ile iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi.

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay'dan Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Akar ve beraberindeki komutanlar, burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı.

İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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