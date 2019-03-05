Akar ve komutanlardan kara, hava ve denizde inceleme

Böylece Akar ve TSK'nın komuta kademesi Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurları karada, havada ve denizde denetlemiş ve yerinde talimatlar vermiş oldu.

Sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (HİK) uçağının tatbikat kapsamındaki görev uçuşuna katılan Bakan Akar ve komutanlar, son olarak TCG Gediz Fırkateyni'nden tatbikat faaliyetlerini izledi.

Akar ve komutanlar, ilk olarak Donanma Komutanlığındaki Tatbikat Kontrol Merkezi'ne gitmişti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Akar, tatbikatın fiili olarak icra edilen son bölümünü takip etmek üzere TCG Gediz Fırkateyni'ne gelişinde "Silistre" adı verilen gemici düdüğü çalınarak askeri törenle karşılandı.

Tatbikatın son bölümünün sevk ve idaresinin yapıldığı TCG Gediz'de brifing alan Akar, gemi personeliyle de bir araya geldi.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.

- "Temasımız sürüyor"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mazisinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirten Akar, gelinen seviyeyi göstermesi bakımından Mavi Vatan Tatbikatı'nın önemine değindi.

Akar, 103 geminin yanı sıra 6 Sahil Güvenlik botu, 31 uçak ve 22 helikopterin tatbikatta görev yaptığını hatırlatarak, kuvvetler arası sağlanan en üst koordinasyonun sahada bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akar, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Akar, şunları söyledi:

"Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri değerlendirdik, değerlendiriyoruz."